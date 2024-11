Mãe de santo faz revelação bombástica sobre Larissa Manoela: “Gêmeos”

Mãe de santo disse que Larissa Manoela deve buscar “proteção espiritual” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de santo Michelle Castro, a ‘Dona do Destino’, revelou que a atriz Larissa Manoela vai engravidar em breve do seu marido André Luiz Frambach. Em entrevista à Contigo!, ela disse ainda que a jovem terá muita dificuldade para realizar o sonho de ter filhos, mas quando conseguir vai ter gêmeos.

“As pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da Larissa, isso aumentou ainda mais depois que ela resolveu enfrentar os pais em público. Isso deixa ela um pouco desnorteada. Além disso, os búzios dizem que ela pode ter dificuldades para engravidar, ela precisa se cuidar espiritualmente para as coisas fluírem, ela tem grandes possibilidades de ser mãe de gêmeos”, disse.

Ela falou ainda que é indicado que Larissa Manoela, hoje com 23 anos, busque “proteção espiritual e a mantenha-se equilibrada”, para que o apoio místico a ajude com o futuro.

É importante lembrar que, antes da pandemia, a atriz foi diagnosticada com endometriose e a síndrome do ovário policístico, popularmente chamada de SOP. Essas patologias possuem sintomas em comum como irregularidade no ciclo menstrual, cólicas e problemas de fertilidade.