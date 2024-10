Larissa Manoela não pode engravidar? Entenda doença delicada da atriz

Larissa Manoela e o marido, André Luiz Frambach - Foto: Reprodução

Desde que se casou com André Luiz Frambach, Larissa Manoela expressa seu desejo de ser mãe. Aos 23 anos, a atriz já pensa em formar uma família, mas enfrenta um obstáculo: um diagnóstico que pode dificultar sua gravidez. Em 2022, ela compartilhou no Twitter seu desabafo: "O diagnóstico me assusta e confesso dar uma desestabilizada".

Larissa revelou que foi diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos (SOP) e endometriose, doenças que afetam a fertilidade. A SOP causa desequilíbrio hormonal, interferindo na ovulação e formando cistos nos ovários, além de trazer outros sintomas como ganho de peso, acne, queda de cabelo e menstruação irregular.

Apesar das dificuldades, ainda há esperança. De acordo com o Portal Dr. Dráuzio Varella, cerca de 40% das mulheres com SOP enfrentam problemas de fertilidade, mas é possível engravidar com tratamentos hormonais, indutores de ovulação e procedimentos cirúrgicos como a laparoscopia.

