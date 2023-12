Mãe de Larissa Manoela pode ter de pagar bolada por racismo religioso | A TARDE

A mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, pode ter que desembolsar R$ 500 mil em indenizações por danos morais coletivos de racismo religioso contra parentes do genro André Luiz Frambach. A empresária virou alvo de um novo processo no TJ do Rio de Janeiro.

Silvana foi indiciada no mês passado por ter chamado de “macumbeira” a família de Frambach, com quem Larissa se casou esta semana, sem convidar os pais. Embora o termo tenha sido utilizado por Silvana em uma mensagem particular com Larissa no WhatsApp, o texto acabou judicializado após divulgação pelo “Fantástico”.

De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim, além da ação criminal já existente contra Silvana, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio pede que ela seja condenada a se retratar publicamente em meio de comunicação de alcance nacional pelo uso do termo “macumbeira” e também a pagar os R$ 500 mil em indenização à sociedade.

Também foi solicitada autorização para administrar o montante junto a cinco editais futuros que privilegiem políticas e programas dedicados a combater a discriminação religiosa. A comissão está sendo representada juridicamente pelo Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que tem como conselheiro estratégico o babalaô e professor Ivanir dos Santos.