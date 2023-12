Web aponta indireta de Larissa Manoela para os pais em casamento | A TARDE

A vida pode até não ser um conto de fadas, mas a de Larissa Manoela parece ter chegado bem perto. A atriz, que se casou em segredo com Luiz André Frambach, escolheu um tema curioso para o casório, cuja história tem tudo a ver com as recentes polêmicas envolvendo a sua vida pessoal.

Na cerimônia, André usou uma gravata-borboleta rosa, com a estampa dos protagonistas da animação “Enrolados”, Rapunzel e José Bezerra, e o detalhe não passou despercebido pela web. Isso porque o filme da Disney traz uma jovem princesa perdida de 18 anos, vivendo em uma torre isolada, aprisionada pela mãe. Tudo muda quando ela aceita a ajuda de um ladrão muito atrapalhado, que a leva para conhecer o mundo e os dois acabam se apaixonando.

Os mais atentos logo notaram as semelhanças entre a trama e a história de Larissa e André. O casamento da atriz ocorre em meio às diversas polêmicas envolvendo os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Além do rompimento financeiro, segundo a colunista Fábia Oliveira, Silvana e Gilberto teriam buscado uma Mãe de Santo para realizar um "trabalho" visando a separação do casal. Contudo, foram surpreendidos quando a vidente afirmou ver amor entre os dois, e se recusou a realizar qualquer ação prejudicial.

"Larissa Manoela se casou hoje, o marido dela foi muito perspicaz em usar o laço da Rapunzel e do José Bezerra de enrolados sendo que a mãe da Rapunzel não aceitava de jeito nenhum os dois juntos. A Mãe da Rapunzel representando a mãe da Larissa Manoela", escreveu um internauta. "Na real, a vida da Larissa Manoela é o puro filme de Enrolados", observou outro.

Os votos de André também foram em cima de uma das músicas da produção, “Vejo Enfim a Luz Brilhar", o que deixou a web de coração derretido. "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz", diz o trecho compartilhado pelo casal.