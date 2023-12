Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casam em cerimônia secreta | A TARDE

A atriz Larissa Manoela parou a web após anunciar o casamento com André Luiz Frambach. Os artistas divulgaram registros do casório nesta segunda-feira, 18, exatamente um ano após o anúncio do noivado do casal.

>>> Silvia Abravanel revela treta com mãe de Larissa Manoela: "obrigação"

>>> Pais de Larissa Manoela teriam buscado Mãe de Santo para separar casal

"Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveram os pombinhos na legenda da postagem do Instagram.

Para o casório, Larissa apostou em um vestido curto e clean com laço, mas todo moderninho. Já André investiu em um terno branco e gravata rosa.

A publicação anunciando o casamento de Larissa e André chegou a mais de um milhão de curtidas. Famosos como Maísa, Klara Castanho, Ana Hickmann, Mel Maia, e Lexa parabenizaram o casal.

Larissa e André assumiram o namoro em julho de 2022. No final do ano passado, o casal anunciou o noivado com fotos juntos em um iate em Fernando de Noronha.

Polêmicas

O casamento da atriz ocorre em meio às diversas polêmicas envolvendo os seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Além do rompimento financeiro, segundo a colunista Fábia Oliveira, Silvana e Gilberto teriam buscado uma Mãe de Santo para realizar um "trabalho" visando a separação do casal. Contudo, foram surpreendidos quando a vidente afirmou ver amor entre os dois, e se recusou a realizar qualquer ação prejudicial.

Prints mostram que Gilberto Elias realizou transferências bancárias para a Mãe de Santo em diferentes valores. Vale lembrar que Silvana Taques já havia sido denunciada por racismo religioso, referindo-se à família de André Luiz Frambach como "macumbeira". Em uma das mensagens, o pai menciona que a filha já havia saído de casa