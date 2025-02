Lázaro Ramos solta o verbo contra críticas a Bahia: "Besta é quem não elogia"

Segundo Lázaro, o reconhecimento e o acolhimento na própria terra foram fundamentais para a sua carreira - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

Um dos convidados ilustres da Noite da Aclamação, de Léo Santana e Lore Improta, o ator Lázaro Ramos refletiu sobre a riqueza cultural da Bahia e o orgulho que o estado proporciona ao Brasil. Soteropolitano raiz, o astro de produções como “Ó Paí, Ó” destacou a contribuição de grandes nomes baianos para a música, o cinema e as artes em geral.

"O que a Bahia, na verdade, é: sempre tem pessoas que deram muito orgulho pra gente. Se você for lá para trás, você vai para João Gilberto, para Gilberto Gil, para Caetano, para Glauber Rocha. A gente sempre teve um motivo para se orgulhar dentro de casa," afirmou ele, citando Gil, o homenageado do evento desta terça-feira, 28.

Segundo Lázaro, o reconhecimento e o acolhimento na própria terra foram fundamentais para a sua carreira. "Antes mesmo de sair da Bahia, eu já era aplaudido na Bahia, pelo Bando de Teatro Olodum. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se valorizar é o aplauso dentro de casa, o acolhimento dentro de casa."

Para ele, o encanto da Bahia se reflete ainda na força do turismo e da música local, especialmente na época do verão. "O mundo está aí, olhando a gente sempre. O verão da gente está cheio. E é besta quem não elogia a Bahia. Se tem alguém que não está achando a Bahia o melhor lugar do mundo, essa pessoa está bem errada”, riu.