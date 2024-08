Leandra Leal anuncia nascimento do filho Damião após 10 dias

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Leandra Leal usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para compartilhar a chegada do filho Damião, fruto do relacionamento com o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos. A artista revelou que a criança nasceu há 10 dias, no dia 6 de agosto.

"10 dias de amor. 10 dias e toda uma vida. Damião chegou com amor e saúde no dia 06 de agosto ao raiar do dia. Sou grata a Oxum, a todos que vibraram e ajudaram essa chegada, grata a família e a rede de amor que nos protege", escreveu na legenda da publicação.

Leandra Leal já é mãe de Júlia, de nove anos, sua filha do antigo relacionamento com o ativista cultural Alê Youssef.

