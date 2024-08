Leo Dias curte férias românticas com namorado em Paris; confira

LOVE IS IN THE AIR

Leo DIas - Foto: Reprodução | SBT

Curtindo as férias do programa "Fofocalizando", do SBT, o jornalista Leo Dias compartilhou um momento inédito ao lado do namorado João Paulo, em Paris, com direito a legenda fofa e corações vermelhos.

"Tomara que ele te leve para viajar. Lá pra Torre Eiffel…", escreveu. Gaby Cabrini, colega de não deixou de reagir: “Lindosssss demais“, comentou ela. “Te amo“, acrescentou Márcia Goldschmidt aos comentários.

