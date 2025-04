Leo Dias é internado em UTI às pressas com quadro de pneumonia

Jornalista está internado no Hospital São Luiz Rede D’Or - Foto: Reprodução | SBT

O apresentador e jornalista, Leo Dias, precisou ser internado na última quinta-feira, 3, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Rede D’Or, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo, com pneumonia.

De acordo com boletim médico, o comunicador deu entrada no hospital na quinta-feira (3) e tem evoluído bem clinicamente. Ele está sendo assistido pela equipe médica da cardiologista Ludhmila Abrahão Hajjar e já há perspectiva de alta para as próximas 48 horas.

“Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação”, diz a nota

“Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória”, acrescentou a nota divulgada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.