Leo Dias se retrata após polêmica envolvendo o pai de Neymar e traição

Jornalista destacou que o pedido de desculpas se refere ao pagamento - Foto: Reprodução | Instagram

O jornalista Leo Dias se retratou publicamente na noite de quinta-feira, 20, após uma polêmica envolvendo a afirmação de que o pai de Neymar teria pago R$ 80 mil para evitar o vazamento de um vídeo comprometedor. O suposto vídeo mostraria o jogador em uma festa privada com várias mulheres, incluindo a modelo Any Awuada, também conhecida como Nayara Macedo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Leo Dias admitiu que o comprovante do pagamento, que seria de R$ 80 mil e realizado por Neymar pai, era falso. O apresentador do SBT afirmou que, após uma "rigorosa investigação e checagem de fatos", chegou à conclusão de que a imagem era falsa, e fez um pedido de desculpas público.



No entanto, o jornalista destacou que o pedido de desculpas se refere ao pagamento, e não à presença de Neymar na festa, que teria ocorrido no dia 10 de março, em uma chácara no interior de São Paulo. "A assessora de imprensa Day Crespo estava insistindo com a nossa produção justamente para esclarecer esse ponto e não para negar a presença de Neymar Junior na casa onde aconteceu o evento. Dizendo assim, Neymar pai não efetuou qualquer pagamento nesse sentido. Peço desculpas ao Neymar pai pela tal situação", disse Leo Dias.

Ele também comentou sobre a entrevista com Any Awuada, que não apresentou provas de que Neymar realmente esteve na festa, embora tenha alegado ter tido relações com ele. "Fontes ligadas ao Neymar Jr., que estavam no local, afirmam que ele sequer a conheceu e que a narrativa da entrevistada não é verdadeira", concluiu o jornalista.