Pai de novo? Suposta amante de Neymar revela gravidez e fala de pensão

Modelo diz que está grávida - Foto: Divulgação | Santos | Raul Baretta, Reprodução | Redes Sociais

Any Awuada, que diz ter feito sexo com Neymar na semana passada durante festa, surpreendeu seus seguidores nesta quarta-feira, 19. A mulher mostrou um teste de gravidez que deu positivo.

Nos stories do seu Instagram, apenas para os "melhores amigos", a suposta amante do jogador disse que está com a menstruação atrasada e, por isso, optou por fazer um teste. Em seguida, ela mostrou que o resultado deu positivo:

"Queria que vocês vissem primeiro que eu. O que está escrito? Vocês estão lendo isso aqui? Santo Deus, Nossa Senhora Aparecida! Grávida de uma semana", disparou a mulher, enquanto mostrava o teste.

A criadora de conteúdo adulto ainda comentou que sabe quem deve ser o pai do possível filho que está esperando.

Ainda nos stories, ela reagiu a uma pergunta de um internauta sobre pensão. "Você fez questão de engravidar do Neymar só pela pensão?", questionou a internauta.

Any, então, declarou: "A senhora pode ficar tranquila porque até a minha neta eu já aposentei se eu quiser, e sozinha, sem precisar de pensão de ninguém, até porque um filho não é brincadeira".

"E vamos lá, vocês não sabem quem é o pai, ninguém sabe, só eu sei. Então, vamos dar uma seguradinha, vamos respeitar um pouquinho", completou.

Confira vídeo: