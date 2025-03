Na mansão de Neymar, Biancardi compartilha livro devocional; veja

Bruna Biancardi e Neymar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em meio a uma polêmica de traição, Bruna Biancardi surgiu nesta terça-feira, 18, no Instagram curtindo a casa de praia de Neymar, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital publicou uma foto do lago da casa e mostrou que estava aproveitando o dia de sol. Grávida de Mel, sua segunda filha com Neymar, Biancardi, ainda compartilhou uma imagem em que aparece um livro religioso chamado ‘Uma Vida Abençoada’. O livro foi escrito por Kelly Minter e é uma obra devocional.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois da suposta traição de Neymar, a influenciadora se dedicou mais à vida espiritual. Tudo começou depois que a modelo Any Awuada revelou, na semana passada, que foi a uma festa no interior de São Paulo onde Neymar estava com amigos e recebeu R$ 20 mil para ter relações com o atacante do Santos.