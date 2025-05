Linn da Quebrada rompe o silêncio sobre abuso de drogas: “Cicatrizes”

Linn da Quebrada recebeu alta há três semanas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Linn da Quebrada, que recebeu alta há três semanas após internação para tratar o abuso de substâncias, rompeu o silêncio sobre o tratamento para deixar o uso de drogas. Ela ficou cerca de um mês internada e retomou e voltou aos palcos no último final de semana.

“A minha primeira internação foi em abril do ano passado. E, naquele momento, eu fui internada involuntariamente. Não foi, de pronto, [uma decisão minha]. Mas eu aceitei. Por quê? Eu não aceitava que eu estava adoecida. Eu não entendia o que significava a depressão. E, nisso, veio junto também, sim, o abuso de substâncias”, disse, em entrevista ao Fantástico.

A cantora passou por quatro meses de tratamento. “Dessa vez, quando eu sou internada, eu sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora”, declarou.

Na entrevista, Linn da Quebrada relembrou dos traumas da infância. “Muitas vezes já somos crianças LGBTs que já passam por preconceito, por bullying, por diversas questões. E, por isso, já crescemos com aquelas cicatrizes. [Eu] Não sabia o que era ter um pai. Então, eu nasci carente de ser amada. E, na minha criança, eu sinto que é essa criança que tá pedindo pra mim: ‘me ama, me dá um pouco de amor próprio”‘, desabafou.

Linn da Quebrada revelou que cresceu com “com buracos tão grandes, emocionalmente falando”. “Não vai ser com o uso abusivo de substâncias que eu vou conseguir tampá-los”, completou.

Linn na Cracolândia?

A assessoria de Linn da Quebrada desmentiu a informação de um vídeo que circula nas redes sociais e que supostamente mostraria a cantora na região da Cracolândia, em São Paulo. Em nota, a equipe classificou a informação como "tendenciosa" e reforçou a importância da checagem de fatos.

“A assessoria gostaria de esclarecer que a informação de que Linn da Quebrada foi, ou teria sido, vista na Cracolândia não é verídica e possui caráter tendencioso. Pedimos a todos que verifiquem as informações antes de compartilhá-las, a fim de evitar a disseminação de boatos infundados e a promoção de estigmas negativos associados a questões de saúde e bem-estar. Contamos com a compreensão e respeito de todos”, declarou a equipe da artista.

Linn, que é cantora, atriz e ex-BBB, está internada em uma clínica de reabilitação para cuidar da saúde mental. A decisão, confirmada por sua assessoria, veio após um período difícil marcado por crises de depressão e abuso de substâncias. Por conta disso, a artista se afastou temporariamente de seus compromissos profissionais.

A ausência da cantora em eventos recentes, como a pré-estreia do filme 'Vitória', estrelado por Fernanda Montenegro, e um show em São Paulo ao lado de Giovani Cidreira, chamou a atenção dos fãs.

Esta não é a primeira vez que Linn da Quebrada prioriza sua recuperação. Em 2024, a artista já havia passado por um processo semelhante e, na época, tranquilizou os fãs ao afirmar que estava focada em seu bem-estar. Agora, com apresentações e projetos temporariamente suspensos, sua equipe reforça que a prioridade é a recuperação e que novas atualizações serão divulgadas no momento oportuno.