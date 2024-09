Luan Santana e Jade mostram rosto do filho pela 1ª vez

O casal Luan e Jade - Foto: Reprodução | Instagram

Luan Santana compartilhou o ultrassom de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Jade Magalhães, com os fãs na terça-feira, 17.

No vídeo, o cantor aparece emocionado ao ver o rosto do bebê pela primeira vez, e com alegria comenta: "Está sorrindo". Na legenda da publicação, Luan incluiu uma citação bíblica: "Antes que te formasse no ventre, já te conhecia; e antes do teu nascimento, já te havia consagrado".

Nos comentários, diversos famosos celebraram junto ao casal. “Que amor ❤️ Lindos demais! Que venha com muita saúde pq amado já é!”, disse Ticiane Pinheiro. “Deus abençoe e proteja vocês”, completou o perfil da banda baiana Psirico.