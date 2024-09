Namorado da filha de Tom Cavalcante manda recado pra ex: "Incrível"

Maria Cavalcante e o sertanejo Cristiano Deyvid - Foto: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan & Cristiano, quebrou o silêncio após sua ex-noiva, Sara de Castro, acusá-lo de traição. A polêmica ganhou força quando Sara expôs um suposto caso de infidelidade envolvendo o artista e Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, após Cristiano ter trocado declarações de amor com ela. Inicialmente, Cristiano elogiou Sara, mas depois fez acusações de que ela teria traído seu ex-marido com outra mulher.

"Venho aqui me pronunciar sobre essa polêmica que está rolando. Quero começar falando sobre a Sara. Quem é a Sara para o Cristiano? É uma pessoa incrível, de um coração enorme, inteligente, decidida, persistente no que quer, uma pessoa parceira, que me apresentou a igreja, que trouxe a proximidade de Deus para minha vida e que me ajudou a evoluir como um homem, como artista e como pessoa", iniciou o cantor.

Cristiano continuou falando sobre o relacionamento, ressaltando que também teve um papel importante no crescimento pessoal de Sara: "Eu, na minha vez, também ajudei muito a Sara. Comigo, ela também evoluiu muito como pessoa, como mulher, como companheira. Eu não teria coragem de vir aqui em rede social e falar mal dela de jeito nenhum", acrescentou. "Eu e Sara tivermos momentos lindos, vivemos momentos incríveis. Os melhores momentos da minha vida, tirando [com a] minha família, foi ao lado da Sara, que foi uma pessoa incrível”.

Ele ainda reconheceu a dor da ex-noiva pelo término: "Não é fácil terminar um relacionamento de quatro anos. Não é fácil. Eu tenho certeza que está doendo mais em mim do que ela", afirmou. "A gente não é obrigado a ficar com uma pessoa para sempre. A sua obrigação é ser feliz, a procurar tua felicidade. É estar bem psicologicamente e bem com tua família para você estar disposto a trabalhar e correr atrás do seu sonho. Minha carreira está em ascensão."

Cristiano também mencionou que sua rotina profissional, com muitas viagens, prejudicou o relacionamento, além de outros problemas que ele preferiu não detalhar: "Tenho alguns gatilhos na minha cabeça, que eu levo comigo e não consegui lidar com a situação. A gente não estava bem, não estava tendo conexão em alguns setores do relacionamento".

Por fim, ele deixou uma mensagem para Sara: "Te desejo tudo de bom. Espero que você consiga superar essa fase o mais rápido possível, assim como eu estou tentando."

Após os elogios, Cristiano voltou às redes sociais para afirmar que Sara foi infiel durante o casamento anterior. "Descobri depois de um tempo que Sara traiu o ex-marido com outra mulher. Já estava muito envolvido com ela, mas isso me afetou. Tentei seguir em frente, mas não consegui." Além disso, ele alegou que Sara o agrediu recentemente.

Sara, por sua vez, usou suas redes sociais para se manifestar, alegando que foi traída por Cristiano com Maria Cavalcante. Segundo ela, o cantor estaria usando o novo relacionamento para alavancar sua carreira. "Até uma semana atrás, ele falava em casamento e filhos. Tentamos por seis meses, mas graças a Deus não engravidei, porque precisei voltar a tomar remédio para ansiedade. As pessoas se vendem para ter fama", desabafou.