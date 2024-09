Filha de Tom Cavalcante é apontada como pivô do término de sertanejo

Cristiano assumiu romance com filha de Tom Cavalcante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex do sertanejo Cristiano Deyvid, da dupla Jonathan e Cristiano, Sara de Castro surpreendeu com uma acusação contra o cantor de infidelidade. Isso ocorreu logo depois que o rapaz trocou declarações com Maria Cavalcante, filha de Tom Cavalcante, nas redes sociais.

Em seu Instagram, Sara afirmou: “Eu e Cristiano éramos noivos até ontem, meio-dia. Cristiano viajou para São Paulo semana passada, estava tudo super bem, tínhamos acabado de voltar de uma viagem a Salvador. No sábado, fui deixar ele na rodoviária e estávamos falando de planos para crescer juntos”.

De acordo com ela, a dupla de Jonathan foi a São Paulo conhecer Tom Cavalcante e sua família, mas fez questão de salientar que não sabe se Maria já estavam mantendo uma conversa.

“Passou a maior parte dessa semana sumido. Saía 21h e voltava às 4h da manhã. No início, fiquei preocupada, mas depois comecei a desconfiar. Quando ele voltou de viagem, ele disse que estava confuso. Perguntei se ele tinha me traído, pedi para que fosse sincero. Ele disse que não e que estava confuso por causa dos trabalhos e das oportunidades que ia ter”, afirmou.

A ex do sertanejo, porém, falou aos seus seguidores que contaram para a mãe dela que Cristiano teve um caso em São Paulo. “Até uma semana atrás falava em casamento, em ter filho. Ainda bem que não engravidei, porque nós tentamos por seis meses, mas tive que voltar a tomar um remédio para ansiedade. É isso, gente, as pessoas se vendem para ter fama”, concluiu.

Depois da repercussão dos stories de Sara, Cristiano fez um post junto com Maria e colocou de fundo a música Ainda te Amo. “Essa letra resume tudo”, escreveu o cantor na legenda do post.