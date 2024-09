A Fazenda: Raquel Brito posta vídeo e aumenta rumores de participação

A baiana Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, é cotada para o elenco do reality - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta segunda-feira, 16, estreia a tão aguardada ‘A Fazenda 16’ . O reality já conta com os primeiros nomes confirmados. Até o momento, foram reveladas as presenças de Camila Moura, que foi mulher do ex-BBB Lucas Buda, Gilson de Oliveira, apontado como o possível motivo por trás da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, e Flor Fernandez, famosa por sua participação como jurada no Show de Calouros do SBT nos anos 1980.

A baiana Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi, é cotada para o elenco e tem reforçado os rumores da participação. A influenciadora publicou um vídeo enigmático, propagando a positividade acerca do futuro.

Leia mais:

>>> Ex de Buda, amante de Gracyanne e mais: veja elenco de A Fazenda

>>> Fim de uma era! Boninho deixa a Globo após 40 anos

>>> Adriane Galisteu perdeu 60% da audição por causa de doença autoimune

"Bom dia, meus amores. Estou aqui hoje, mais uma vez, para te dizer que seu dia comece bem. Que tudo de ruim caia por terra. Tem que começar o dia com positividade. É o mês do setembro amarelo. Então, positividade. Tudo vai dar certo. E tudo que vier para te deixar para baixo, lembre-se que você é uma pessoa da p*rra. E também, lembrando, que você é maravilhosa e que tudo isso coopera para o seu bem", diz nos vídeos.

Os rumores ganharam ainda mais a mídia após uma publicação enigmática do campeão do BBB 24. No vídeo, o empresário comemora que “os caminhos estão abrindo” e que uma novidade será revelada ao público em breve.

“Passando aqui para dizer que está vindo notícia boa aí, e eu estou aqui preparado junto com vocês [...] Uma notícia maravilhosa, parece que os caminhos vão se abrir”, afirmou.



A nova temporada de A Fazenda entrará no ar nesta segunda-feira, 16, com 28 participantes.