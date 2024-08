Lucas Pizane pede Giovanna Lima em namoro durante passeio de balão

Os internautas estão comentando sobre o caso de Lucas Pizane d Giovanna Lima - Foto: Reprodução | Instagram

O elenco do BBB24 não para de gerar entretenimento. Desta vez, os rumores sobre o romance do baiano Lucas Pizane e a nutricionista Giovanna Lima foram confirmados. Na manhã desta segunda-feira, o cantor postou nas redes sociais que pediu Giovanna em namoro durante um passeio de balão ao nascer do sol em Tiradentes (MG). Os ex-BBBs surgiram juntos pela primeira vez em junho, durante o São João da Thay, logo após o cantor anunciar o término de seu namoro com Beatriz Esquivel.

No Instagram, Pizane mostrou o anel que deu para a nova namorada e explicou o significado: “O significado da pedra citrino está associado à sua energia, semelhante à do sol, que aquece, conforta, penetra, energiza e dá vida”.

Os internautas estão comentando sobre o caso: “O casal mais lindo do MUNDO!!!! Amamos vocês demais”, comentou o perfil do fã-clube em homenagem ao casal.

“Só um homem é capaz de amar e deixar de amar tão rápido”, comentou uma internauta ao lembrar do término do namoro do baiano com Beatriz Esquivel.

Continua outra internauta: “A ex-namorada dele não estava errada com a Giovana não, ‘macho sendo macho’, e ainda acha bonito”, criticou o casal.