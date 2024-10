Mãe da atriz Maidê Mahl surpreende ao revelar estado de saúde da filha

Maidê Mahl teve no estado de saúde revelado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Maidê Mahl abriu o jogo a respeito do estado de saúde da filha, um mês após ela ser internada depois que foi encontrada em hotel. À RBS TV, Nélia Schwinn declarou que a filha já interage com a equipe médica e começou a abrir os olhos. No entanto, a atriz ainda retomou a consciência por completo.

Leia Mais:

>>> Como está a atriz Maidê Mahl após quase 1 mês internada? Saiba tudo

>>> Caso Maidê Mahl: atriz tem estado de saúde revelado após internação

>>> Como está Maidê Mahl? Novo boletim médico revela estado da atriz

Nesta quinta-feira, 3, a artista deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para a enfermaria do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

"O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) informa que a paciente Maidê Mahl foi transferida para enfermaria nesta quinta-feira (03/10) e seu estado de saúde é estável", diz boletim médico mais recente.

De acordo com Nélia, os profissionais declararam que, apesar de Maidê Mahl estar cada dia um pouco melhor, o processo de recuperação deve ser lento. Ela ainda falou que o estado de saúde é estável.