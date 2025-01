Mãe de Nattan não apoia namoro do filho com Kalimann, diz jornal

Rafa Kalimann e Nattan assumiram o namoro recentemente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Parece que a mãe de Nattan, Rosilene Santos, ainda não superou o término do filho com Layla Samyle. Algumas fontes do Extra revelaram que ela sempre foi muito próxima da moça e torcia muito pelo sucesso do ex-casal.

Atualmente, enquanto Nattan parece ambientado à família da nova namorada, a ex-BBB Rafa Kalimann, a mãe do cantor mantém amizade com Layla. Elas continuam se seguindo nas redes sociais, mas Rosilene ainda não passou a seguir a nova namorada do filho.

Porém, tudo indica que Rafa e Nattan seguem aproveitando o relacionamento com intensidade. Ela tem acompanhado o cantor em diversos compromissos profissionais.

Nattan e Layla Samylle namoraram por cerca de quatro anos. O casal terminou pela primeira vez em maio deste ano, mas retomaram o romance no mês seguinte, terminando oficialmente em novembro.

Já Rafa Kalimann e Nattan assumiram o namoro recentemente. No último dia 17, o cantor passou o dia com a família da influenciadora digital para comemorar o aniversário do pai dela e, além de compartilhar uma foto de casal, também apareceu chamando o aniversariante de “sogro”.

Nas redes sociais, Rafa compartilhou alguns registros de como foi o dia com a família em uma casa na beira de um lago. Um dos vídeos foi gravado por ela enquanto o pai, o irmão e Nattan se preparavam para um jogo de sinuca.