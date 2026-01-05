Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Mãe de Virginia Fonseca detona ex-namorado após término

A empresária fez um post criticando a atitude do ex

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/01/2026 - 11:42 h
A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento
A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento -

Margareth Serrão usou suas redes sociais para criticar o ex-namorado, Danilo Nascimento. A mãe da influenciadora Virginia Fonseca republicou um post feito pelo sanfoneiro neste domingo, 4, e afirmou que prometeu o ajudar financeiramente na decoração de casa.

Na publicação, é possível ver o ex-casal em uma chamada de vídeo, enquanto conversam amigavelmente. Entretanto, Danilo chamou Margareth de “amiga” na legenda do post, o que a irritou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Você é muito filho da boa mãe. Amiga? Sério mesmo? Depois de tudo que falamos? Esqueci tudo que te prometi para o ajudar a terminar de decorar sua casa. Que vergonha”, declarou ela.

Post do sanfoneiro e Margareth na web
Post do sanfoneiro e Margareth na web | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que os dois ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o término na última semana. Margareth foi quem fez o post sobre o fim do relacionamento, afirmando que o carinho e respeito continuavam.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mãe de virginia Margareth Serrão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x