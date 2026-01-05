Mãe de Virginia Fonseca detona ex-namorado após término

A mãe de Virginia namorava com o sanfoneiro Danilo Nascimento - Foto: Reprodução | Instagram

Margareth Serrão usou suas redes sociais para criticar o ex-namorado, Danilo Nascimento. A mãe da influenciadora Virginia Fonseca republicou um post feito pelo sanfoneiro neste domingo, 4, e afirmou que prometeu o ajudar financeiramente na decoração de casa.

Na publicação, é possível ver o ex-casal em uma chamada de vídeo, enquanto conversam amigavelmente. Entretanto, Danilo chamou Margareth de “amiga” na legenda do post, o que a irritou.

“Você é muito filho da boa mãe. Amiga? Sério mesmo? Depois de tudo que falamos? Esqueci tudo que te prometi para o ajudar a terminar de decorar sua casa. Que vergonha”, declarou ela.

Post do sanfoneiro e Margareth na web | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que os dois ficaram juntos por cerca de um ano e anunciaram o término na última semana. Margareth foi quem fez o post sobre o fim do relacionamento, afirmando que o carinho e respeito continuavam.