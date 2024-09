Máfia chinesa: Advogada de Deolane se manifesta após esquema exposto

Adélia Soares falou sobre crimes aos quais está sendo acusada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Advogada de Deolane Bezerra, Adélia Soares se manifestou, nesta segunda-feira, 16, a respeito das notícias de que foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ela está sendo acusada pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.

Em vídeo divulgado no seu perfil do Instagram, a ex-BBB garantiu que jamais arriscaria seu 22 anos de profissão por algo que não fosse lícito. Ela ressaltou que sempre atuou dentro da lei e negou os crimes.

“Eu sou esposa, mãe e advogada atuante há mais de 22 anos. Nesses 22 anos, eu construí tudo com muita seriedade, credibilidade e sempre atuei de forma correta, lícita, dentro do que exige e determina a legislação”, iniciou.

A famosa ainda acrescentou: “Inclusive, se vocês observarem, todas as postagens que eu faço aqui no meu perfil são postagens extremamente técnicas, orientando o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, as consequências… Esse é o meu trabalho”.

A advogada também explicou que irá provar que não tem envolvimento nos crimes aos quais está sendo atribuída. “Eu posso assegurar isso pra vocês: eu jamais arriscaria esses 22 anos de muito trabalho por algo que não fosse lícito, que fosse o contrário do que eu oriento os meus clientes. Então, tudo o que eu fiz foi dentro da legalidade. Isso vai ficar provado dentro do processo”, disse.

Adélia Soares ressaltou que o seu indiciamento não tem relação com a prisão de Deolane Bezerra, que é uma de suas clientes e está presa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.