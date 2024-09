Vidente afirma ter recebido carta de MC Kevin para Deolane

Na psicografia MC Kevin comenta sobre a prisão de Deolane Bezerra - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma vidente, conhecida como Chaline Grazik, afirmou, por meio de redes sociais, ter recebido uma carta psicografada do cantor MC Kevin, que morreu em 2021. O artista, que era marido de Deolane Bezerra, teria deixado um recado para sua ex-esposa e para Valquíria Nascimento, mãe dele.

Na psicografia que Chaline Grazik diz que recebeu, MC Kevin comentou sobre a prisão de Deolane Bezerra. Além disso, o cantor também teria deixado uma mensagem afetuosa para Valquíria.

“Mãe, a Deolane foi o grande amor da minha vida. Agradeço por você não falar nada e nem ficar contra. Independente de qualquer coisa, a minha… foi boa para mim. Mãe, eu sou o vento que sopra em seu ouvido, sou a música que você canta feliz. Ei, Mãe! Está com saudade desse moreninho aqui, não é!? Mãe, será que você não consegue ir até onde estou e levar uma medalha de prata? Eu passei uns perrengues aqui, mas depois vi que nada a gente leva dessa vida”, diz um trecho da suposta carta.

No fim do suposto texto, MC Kevin declarou seu amor pela ex-esposa. “Doutora Deolane, minha birrenta, marrenta, amo você e estou com você até o fim”.