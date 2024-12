Mani Reggo, ex de Davi Brito, decide colocar implantes de silicone

Influenciadora está prestes a iniciar uma grande transformação - Foto: Reprodução | Instagram

Mani Reggo, 42, está prestes a iniciar uma grande transformação visual com dois procedimentos estéticos.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a influenciadora já escolheu uma clínica de renome no Caminho das Árvores, bairro nobre de Salvador, para realizar uma lipoaspiração e implantes de próteses de silicone.

Fabiana Reggo, irmã e assessora de Mani, confirmou os planos da influenciadora e ressaltou que a data ainda é um segredo, mas afirma que as mudanças ocorrerão ainda este ano.

A decisão de remodelar sua imagem coincide com um momento de renovação para Mani, que tem investido em mudanças no visual desde que seu ex-marido participou do reality show, incluindo alisamento dos cabelos e uso de maquiagens mais elaboradas.