Mara Maravilha se afoga em homenagem a Silvio Santos no SBT; veja

A cantora e apresentadora Mara Maravilha se afogou em uma homenagem a Silvio Santos. Jogada em um tanque de água, a compositora não conseguiu voltar à tona, precisando de ajuda para sair dali. O caso aconteceu ao vivo neste domingo, 25, no SBT.

Mara foi ao ar no Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Para homenagear o dono do SBT, que faleceu em 17 de agosto, a atração relembrou provas clássicas de um dos maiores sucessos do Programa Silvio Santos, o Topa Tudo por Dinheiro.

No Passa ou Repassa, o programa reuniu vários talentos revelados pelo SBT para lembrar momentos marcantes e participar de provas e gincanas, como Tobogã, Pregos, Shampoo de Ovo, Tanque e 1,2,3 Pim.

As participações incluíram Mara Maravilha, Patricia Salvador, Rafinha Viscardi, Luis Ricardo, Liminha e Felipeh Campos. Foi durante a brincadeira que a artista acabou se dando mal.

Ao perceber o desespero da famosa se afogando, Celso reagiu com risos: “Segura a Mara! Pega a Mara! Vai morrer”. Para sair do tanque, ela precisou da ajuda do salva-vidas e acabou caindo em cima de outra participante.