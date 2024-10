MC Daniel brinca sobre órgão sexual do filho: "Igual o papai"

MC Daniel falou após mostrar ultrassom do filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

MC Daniel causou polêmica com uma reação ao ver o ultrassom do primeiro filho com Lorena Maria. A imagem foi compartilhada nas redes sociais e o cantor reagiu demonstrando que estava empolgado ao ver as imagens do menino.

Nos stories do Instagram, o funkeiro falou que o filho poderia ter o “pincel igual ao do pai”. Em determinado momento, quando aparece a tela com as imagens do ultrassom do bebezinho, a médica sinaliza para o órgão sexual.

MC Daniel, então, mandou um recado: "Para os amigos que tem filha aí, tá ligado né mano? Tomar cuidado com a filha de vocês que meu moleque tá vindo aí, vocês viram, que vai nascer com um talento avantajado aí, três pernas".

Lorena ainda disse que tem precisado fazer reposição de ferro por via endovenosa, uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para toda gestante a partir da 20 semana de gravidez.