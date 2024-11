'Menina Fantasma' do SBT expõe término e desabafa: 'Tentamos'

Ela destacou que, apesar da separação, mantém uma boa relação - Foto: Reprodução

Anna Livya Padilha, conhecida como a “Menina Fantasma" do Programa Silvio Santos, revelou nesta quinta-feira, 24, que seu relacionamento com Bruno Gomes, pai de seu filho, chegou ao fim. A atriz esclareceu a situação após receber muitas perguntas de fãs nas redes sociais, afirmando que está solteira.

"Vou responder porque acho que de mil perguntas, mil e uma são sobre isso. Vocês sabem que nunca fui de expor muito o lado pessoal da minha vida, nunca expus meu relacionamento, mas, sim, eu estou solteira. Não, nós não estamos mais juntos. Tentamos, sim, ficar juntos por um tempo, mas não seguimos mais assim", explicou Anna.

Ela destacou que, apesar da separação, mantém uma boa relação com Bruno, especialmente em função do filho, Zulu. “"Tenho uma ótima relação com ele, nós somos pais do Zulu. Tem nosso pretinho no meio disso tudo, mas já tem um tempo que não estamos mais juntos”, comentou Anna, pedindo para que o assunto não seja mais discutido.

Anna Livya, que deu uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade, comemorou o primeiro aniversário de Zulu em junho. Na data, o ex-casal celebrou juntos, compartilhando momentos familiares em harmonia.