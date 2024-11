Nora de Angélica e Huck vai ao médico e avalia retirada de tumor

Duda Guerra - Foto: Reprodução

Duda Guerra, namorada de Benício Huck e influenciadora de 16 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma atualização sobre seu estado de saúde, nesta quinta-feira (24). A jovem, que recentemente foi ao hospital para exames, está avaliando a possibilidade de realizar uma cirurgia para remover um tumor benigno.

| Foto: Reprodução

A influenciadora revelou que, após curtir uma noite no Rock in Rio com Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, começou a sentir desconforto causado pelo tumor, que foi descoberto há anos. "Tenho um tumor benigno há muito tempo, mas recentemente ele tem me causado dor, por isso estou fazendo exames para decidir se será necessário removê-lo."

Duda detalhou seu diagnóstico: "O tumor se chama osteocondroma. Eu o tenho no joelho esquerdo e descobri ainda nova. Nunca tive problemas com dor até cerca de três semanas atrás, quando comecei a sentir muita dor."

A aparição de Duda ao lado de Benício no Rock in Rio chamou atenção do público. Cheia de estilo, a influenciadora de 16 anos brilhou ao usar um vestido verde e botas, despertando curiosidade sobre sua identidade.