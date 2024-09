Menino ou menina? Luan Santana faz revelação envolvendo 1º filho

Luan Santana revelou se já sabe sexo do bebê - Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Luan Santana surpreendeu seus fãs com uma revelação envolvendo o seu primeiro filho com Jade Magalhães. O famoso contou que já sabe o sexo do bebê.

Leia Mais:

>>> Após morte de Silvio, Eliana e Maisa voltarão ao SBT: "Missão de vida"

>>> Famoso ator veterano da Globo deixa emissora após mais de 40 anos

>>> Saiba o que André Marques fez com prêmio de R$ 65 milhões da Mega-Sena

O comentário foi feito em entrevista para o jornalista Leo Dias. Ele também afirmou que está animado para o nascimento do herdeiro.

“Estou feliz, é um momento muito diferente, demora um pouquinho pra ficha cair [que vai ser pai], mas é bom demais. Já tô gostando sem ter visto. A gente sempre sente uma vibração, pergunta as experiências da galera… Tô muito ansioso”, declarou Luan Santana.

O sertanejo, então, comentou que somente irá divulgar o sexo da criança quando a namora autorizar. “Já sei o sexo! Não vou falar agora, a Jade que manda, vou perguntar pra ela”, disse o cantor.