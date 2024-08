Menor de idade, filha de Simony se declara à namorada na web; confira

AMOR ESTÁ NO AR!

Pyetra revelou ser bissexual em 2020, quando tinha 14 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filha da cantora Simony, ex-Balão Mágico, a influenciadora Pyetra Benelli, de 17 anos, publicou nas redes sociais fotos onde aparece beijando a atual namorada, a estudante Bibi Lopes.

"Amo minha namorada, vivo pela minha namorada, sou apaixonada pela minha namorada, quero casar com a minha namorada, amo ser namorada da minha namorada, sou fã número 1 da minha namorada, amo minha namorada quase esposa", postou nos stories do Instagram.

Pyetra e Bibi estão em um relacionamento há cerca de dois meses, mas, segundo a filha de Simony, ela já era apaixonada pela namorada desde fevereiro. A publicação foi curtida pela irmã Aysha.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem, que também canta, revelou ser bissexual em 2020, quando tinha 14 anos, em uma postagem no Tiktok.

Simony chegou a ser procurada pela reportagem do Extra e declarou que não cabe a ela comentar a vida particular de Pyetra, mas que sempre apoiou e respeitou as escolhas dos quatro filhos.