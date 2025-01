Mesmo sedada, Preta Gil elogia enfermeiro: "Não perde a oportunidade"

Preta Gil deu entrada na unidade de saúde na última quarta-feira, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil, que está internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês após uma extensa cirurgia de 21 horas para a retirada de tumores, recebeu a visita do amigo Gominho nesta segunda-feira, 23. Ele aproveitou para compartilhar com seus seguidores detalhes sobre a recuperação de Preta, transmitindo mensagens de otimismo.

“Ela está se recuperando bem, graças a Deus. Está tranquila, descansando e seguindo todas as recomendações médicas”, contou Gominho, em tom positivo.

Durante o encontro, os dois amigos não deixaram de conversar e até de se divertir. Em um momento descontraído, comentaram com bom humor sobre a aparência de um dos enfermeiros da equipe. “Mesmo no hospital, ainda sedada, ela não perde a oportunidade de comentar sobre um 'boy',” brincou Gominho, ressaltando o espírito leve da cantora, mesmo em meio aos desafios.

Ele também destacou a força de Preta: “Ela é guerreira, está enfrentando tudo com muita coragem. Continuemos enviando boas energias e orações.”

De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado pelo hospital, o quadro de saúde de Preta é considerado estável. A cantora, que permanece na UTI, já conversa normalmente e segue em processo de recuperação.