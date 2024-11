Modelo que fez DNA com Bruno Gagliasso é agredida e acusa familiares

Carol Francischini disse que foi agredida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A modelo Carol Francischini, que ficou muito conhecida após ter feito um teste de DNA com Bruno Gagliasso 12 anos atrás, surpreendeu ao revelar um drama. Ela declarou que não tem visto a sua filha Valentina há um ano e ainda publicou um vídeo expondo uma agressão de seu irmão contra ela nas redes sociais.

Francischini comentou que o irmão seguiu as orientações de sua mãe para ir até São Paulo, agredi-la e levar embora a sua herdeira.

Em seu Instagram, a modelo destacou ainda que tinha uma medida protetiva baseada na Lei Maria da Penha contra o seu irmão durante seis meses, mas que o documento venceu.

“Esse homem do vídeo é o meu irmão, ele obedeceu uma ordem da minha mãe narcisista para vir pra São Paulo buscar minha filha e levar ela embora para minha mãe ganhar a pensão. Eu não sei da minha filha faz mais de um ano, como ela tá, eu não sei. Fui muitas vezes atrás, muitas", desabafou.

A modelo então disse: “Tem um monte de gente falando para eu fazer um boletim, mas tudo já foi feito gente. Eu fiquei com a Maria da Penha, foi a primeira Maria da Penha entre irmãos no Brasil. Fiquei com ela durante seis meses e ela venceu e ai eu voltei a ser ameaçada, e não consigo ver minha filha até hoje. Sofrendo alienação parental totalmente da minha mãe”.

Quem é Carol Francischini?

Carol Francischini nasceu em 1989, em Valinhos, no interior de São Paulo. Ela começou a carreira como modelo ainda muito jovem, aos 13 anos, e é uma das recordistas de desfiles da Temporada de Moda Brasileira, tendo feito 32 desfiles somente em São Paulo.

Em 2012, a modelo chamou a atenção ao anunciar que estava grávida de sua filha, Valentina. Ela não revelou o nome do pai e surgiram boatos sobre possíveis nomes, como o de Bruno Gagliasso, que realizou um teste de DNA com a bebê. O resultado do teste de paternidade deu negativo.