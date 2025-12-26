CLIMA NATALINO
Moradores do Retiro dos Artistas ganham presentes de Natal; veja
Mobilização nas redes sociais garantiu doações e emocionou veteranos do teatro e da TV
Por Beatriz Santos
Os moradores do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, receberam na manhã desta quinta-feira, 25, os presentes arrecadados após uma campanha de Natal que viralizou nas redes sociais. Ao todo, 52 residentes foram contemplados, encerrando a mobilização com cenas de emoção e gratidão.
O resultado da ação foi compartilhado nos perfis oficiais da instituição. Entre os principais itens entregues estavam eletrodomésticos e objetos pessoais desejados pelos moradores, como a máquina de costura solicitada por Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola.
“Este Natal está sendo cheio de afeto no Retiro dos Artistas. Cada presente recebido, seja por doações, marcas parceiras ou por meio da nossa vaquinha, chegou carregado de cuidado e generosidade”, destacou o Retiro na publicação.
Campanha que mobilizou a internet
No início de dezembro, a instituição conquistou o público ao divulgar fotos de veteranos da televisão e do teatro segurando cartazes com pedidos de Natal. Alguns eram materiais, outros simbólicos, mas todos chamaram atenção pela sinceridade e sensibilidade.
O primeiro artista atendido pela campanha foi o ator Jaime Leibovitch, de 78 anos, que pediu um Kindle. Já o ator e bailarino André Oliveira, de 75 anos, surpreendeu ao escrever: “um apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana”.
Outros moradores aproveitaram a visibilidade da campanha para compartilhar desejos ligados à saúde, à família e à realização pessoal. “Saúde para realizar o meu festival”, pediu o produtor artístico e cultural Adonis Karam, de 83 anos. Já a artista circense Piucha, de 100 anos, fez um pedido simples e comovente: ver a sobrinha.
A campanha transformou o Natal do Retiro dos Artistas em um gesto coletivo de solidariedade, aproximando o público da história e da realidade de nomes que ajudaram a construir a cultura brasileira.
Veja a publicação:
