Mulher descobre traição do namorado por detalhe no carro e viraliza - Foto: Reprodução

Uma jovem viralizou no TikTok ao compartilhar como descobriu a traição do namorado de uma forma inusitada. Segundo ela, uma marca no espelho do quebra-sol do carro do parceiro revelou a infidelidade. O vídeo já ultrapassa 11 milhões de visualizações e gerou uma grande repercussão entre os internautas.

No registro, a mulher aparece no banco do passageiro e mostra uma marca deixada por uma capinha de celular chamada Octobuddy, conhecida por aderir a superfícies lisas. Para ela, o sinal indicava que outra mulher havia colado o aparelho no espelho para registrar um momento dentro do veículo. “Loucura porque foi assim que descobri a outra garota”, escreveu na legenda.

A história rapidamente dividiu opiniões. Nos comentários, muitas seguidoras apoiaram a jovem, destacando a intuição feminina. "A intuição nunca falha", disse uma usuária. Outra relatou um caso semelhante: “Descobri quando vi o ‘iPhone de Madison’ no Bluetooth do carro dele”.

Casos como esse não são inéditos. Em 2022, a influenciadora Aurie Louisse compartilhou uma estratégia para identificar traições: deixar o espelho do quebra-sol meio aberto. Se outra mulher o utilizasse, poderia fechá-lo completamente, entregando um possível deslize do parceiro.