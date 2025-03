Carla Diaz revela idade em que perdeu a virgindade e causa polêmica

Carla Diaz voltou a ser assunto nas redes sociais após um vídeo de uma entrevista sua viralizar novamente. No bate-papo, a atriz revelou que perdeu a virgindade aos 17 anos e que “escolheu esperar” até se sentir preparada. A declaração foi feita no GNT, em programa apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.

Durante a conversa, Fernanda reagiu com ironia ao comentário de Carla, comparando com Sandy, que também já fez declarações semelhantes sobre o tema. “Ah, você decidiu esperar? Você e Sandy decidiram esperar…”, disse a apresentadora. A atriz, no entanto, seguiu explicando que preferiu respeitar seu próprio tempo antes de sua primeira experiência sexual.

A repercussão do vídeo dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns brincaram sobre a ideia de “esperar” até os 17 anos, outros defenderam que cada pessoa tem o seu próprio tempo para iniciar a vida sexual. “Cada um no seu tempo, não deveria ser motivo de risadinha”, opinou um usuário. “Imagina se não tivesse esperado”, comentou outro, em tom de humor.