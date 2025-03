Herança de Tim Maia: morte de suposto filho provoca reviravolta

Briga por herança de Tim Maia continua - Foto: Divulgação

A briga pela herança de Tim Maia (1942-1998) segue tendo novidades e poderá sofrer uma reviravolta pós a morte do coreógrafo Rodrigo Rezende, que dizia ser o filho perdido do cantor, faleceu no domingo, 16.

O homem faleceu após uma longa batalha contra o câncer, enquanto aguardava o resultado de um teste de DNA para comprovar a paternidade do artista.

Em entrevista à Contigo!, o advogado especialista em Direito de Família, Nardenn Porto, explicou que o teste deve continuar sendo feito mesmo após o falecimento.

"Existe a ação de reconhecimento de paternidade post mortem. Ou seja, caso o filho de Tim Maia não queira participar do exame, será novamente efetivada a exumação do cadáver de Tim Maia para determinar se Rodrigo Rezende era ou não seu filho", disse.

O advogado ainda declarou que os herdeiros do suposto filho de Tim Maia terão direito a herança dele, caso o exame dê positivo: "O filho de Rodrigo poderá pleitear sua parte na herança do avô, respeitando os prazos da legislação brasileira. No entanto, o filho de Rodrigo não herda automaticamente".

"Primeiro, é necessário que a paternidade de Rodrigo seja oficialmente reconhecida no processo que corre no Juízo de Família. Somente após esse reconhecimento, o filho de Rodrigo poderá solicitar sua habilitação nos autos da sucessão", acrescentou.

Tim Maia deixou apenas um herdeiro legal, Carmelo Maia, único filho registrado e responsável pelo espólio do pai. No entanto, ex-mulher Geisa Gomes defende que o rapaz não é o herdeiro exclusivo do cantor, que tinha um filho de criação, Leo Maia.