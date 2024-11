Fat Family homenageia Tim Maia no Afropunk: "Parte da nossa família"

Fat Family - Foto: Divulgação - Murilo Amancio

Fenômeno dos anos 1990 e 2000 e, na época, formado pelos oito irmãos Celinha, Celinho, Deise, Kátia, Sidney, Simone, Sueli e Suzete, o Fat Family conquistou o público com suas vozes potentes, gingado e um toque de referências ao gospel norte-americano. Em 2023, o grupo anunciou o retorno com uma nova turnê e formação — com Suzete, Katia e Simone —, numa celebração aos 25 anos de trajetória.

Agora, como parte desta comemoração, o trio realizará um show especial em homenagem a Tim Maia, com participação da cantora Tali, no dia 10 de novembro, no AFROPUNK BRASIL, em Salvador.

A conexão entre o Fat Family e Tim Maia é antiga: as canções do cantor sempre permearam o repertório do grupo, ecoando não apenas nos palcos durante os shows, mas também na vida cotidiana de cada um dos integrantes.

Era como se o Tim fosse parte da nossa família. Nós ouvíamos as músicas dele dia e noite Suzete

Para eles, Tim Maia era muito mais do que um ícone nacional, ele era uma fonte de inspiração que influenciou a arte e o estilo do Fat Family, ajudando a compor a identidade sonora do conjunto. “Ele representava o soul de verdade. Levar o repertório dele aos palcos hoje, com certeza, é reviver nossa infância”, finaliza Suzete.