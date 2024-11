Festival Salvador Capital Afro abre inscrições para oficinas

Prazo vai até 02 de novembro - Foto: Divulgação

O Festival Salvador Capital Afro (FSCA) abre nesta terça-feira, 29, as inscrições para oficinas de música, artes visuais e criação de conteúdo voltadas para criadores, artistas visuais e profissionais de música. O prazo vai até 02 de novembro e os selecionados poderão participar de espaços fechados para potencialização de carreiras.

Cada oficina terá 2h de duração e as atividades ocorrem entre os dias 6 e 8 de novembro. No dia 6, será realizada a Oficina de Produção de Conteúdo para Creators Emergentes com Letícia Sotero, da As Mina Contentt, na Sala Harildo Deda.

Destinada a creators e influencers que utilizam as redes sociais para difundir linguagens artísticas, além de profissionais de marketing digital, a oficina tem como objetivo capacitar esses profissionais para aprimorar suas estratégias de visibilidade e engajamento, identificando talentos com potencial de mercado.

Já no dia 8, o artista visual Mulambo conduzirá a oficina Técnicas de Organização de Portfólio, destinada a artistas visuais, designers, produtores e profissionais de marketing atuantes nas artes visuais. A atividade ocorrerá na Sala Nelson Maleiro e abordará as várias etapas de construção de um portfólio, explorando tanto os aspectos técnicos da produção quanto a adaptação do conteúdo para cada projeto de interesse.

No mesmo dia, na Sala Harildo Deda, acontece a Imersão em Música Eletrônica Afrodiaspórica para DJs e Beat Makers, uma atividade conduzida pela DJ Anaïs B, do Afropunk, e Jordi Amorim. A programação, realizada em parceria com Escola de Música e Negócios e o ECI, é voltada a DJs e produtores musicais interessados em expandir seus conhecimentos no segmento musical afrodiaspórico.

Para se inscrever, os interessados podem acessar o Linktree do Salvador Capital Afro, onde também encontram mais informações sobre as oficinas.