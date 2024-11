Eventos gratuitos e muita música: veja a agenda cultural de Salvador

Praça Maria Felipa, no Comércio - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A agenda cultural de Salvador está cheia de eventos imperdíveis até o final do mês, com opções variadas para todos os gostos. O Portal A TARDE reuniu os eventos que vão desde rodas de samba, shows e atrações teatrais para você curtir. Confira:

Leia mais:

>>> Deborah Secco curte praia da Bahia e exibe corpão: "Cura gay"

>>> Entrevista: Atores de "Outer Banks" revelam o que mais gostaram em Salvador

>>> Festival Salvador Capital Afro confirma calendário em novembro

🎶 MÚSICA

Pé na Areia - Durval Lelys | Foto: Reprodução / durvallelys.com.br

⏭️ Márcia Short no Pelourinho

▪️ Quando: 24 de outubro, 21h

▪️ Onde: Largo Tereza Batista

▪️ Ingressos: Grátis

⏭️ Samba de Terreiro

▪️ Quando: 24 de outubro, 21h

▪️ Onde: A Marujada - Escadaria do Paço, Rua do Passo, 37, Santo Antônio Além do Carmo

▪️ Ingressos: Pelo WhatsApp (71) 99413-6061

⏭️ SIDOKA | Turnê Nordeste

▪️ Quando: 25 de outubro,19h

▪️ Onde: Largo Quincas Berro d’Água

▪️ Ingressos: R$ 35 a R$ 40 (Sympla)

⏭️ Escola Olodum - Raízes Negras

▪️ Quando: 25 de outubro, 19h

▪️ Onde: Teatro Uneb

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Pé na Areia - Durval Lelys

▪️ Quando: 26 de outubro, 15h

▪️ Onde: Mali

▪️ Ingressos: R$ 300 (Ticket Maker)

⏭️ Sorriso Maroto - As Antigas

▪️ Quando: 26 de outubro

▪️ Onde: Arena Daniela Mercury

▪️ Ingressos: R$ 333 a R$ 370 - Open Bar (Embed Store)

⏭️ Tardezinha com Xexéu

▪️ Quando: 27 de outubro, 18h30

▪️ Onde: Jubiabar – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, Rio Vermelho

▪️ Ingressos: R$ 25 a R$ 30 (Sympla)

⏭️ TURNE MARO

▪️ Quando: 27 de outubro, 19h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 70 a R$ 170 (Sympla)

⏭️ David Coelho - Tour: Pra Falar de Amor em Salvador

▪️ Quando: 26 de outubro, 20h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 55 a R$ 110 (Sympla)

⏭️ NEOJIBA NA CONCHA-ACÚSTICA

▪️ Quando: 26 de outubro, 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 2 a R$ 4 (Sympla)

⏭️ OSBA EM: SÉRIE CARYBÉ | GRUPO DE METAIS E DE PERCUSSÃO

▪️ Quando: 30 de outubro, 20h

▪️ Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

▪️ Ingressos: R$20 e R$10 (Sympla)

⏭️ Show da Pagod’art

▪️ Quando: 27 de outubro, 18h

▪️ Onde:L3 do shopping Salvador Norte

▪️ Ingressos: Gratuito

🎭 TEATRO

MUSICAUSOS - Osvaldo Mil | Foto: Reprodução

⏭️ Quinta da Casa: “UAU” – Cia Buffa de Teatro

▪️ Quando: 24 de outubro, 20h

▪️ Onde: Casa Rosa - Praça Colombo, 10

▪️ Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda na bilheteria e pelo Sympla

⏭️ MUSICAUSOS - Osvaldo Mil

▪️ Quando: até 27 de outubro

▪️ Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$ 10 a R$ 20 (Sympla)

⏭️ “Aleluia”, com Frank Menezes

▪️ Quando: até 26 de outubro e 02, 09, 16, 23 e 30 de novembro (sábados), 20h

▪️ Onde: Teatro Módulo, na Pituba.

▪️ Quanto: R$ 60,00 inteira e R$30,00 meia

⏭️ MARIA MENEZES EM “MARIA AO VIVO! (OU MAMÃE TÁ AQUI)”

▪️ Quando: até 30 de outubro

▪️ Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

▪️ Quanto: R$60,00 e R$30,00 (Sympla e bilheteria do teatro)

⏭️ Rodrigo Sant’Anna em Atazanado

▪️ Quando: 25, 26 e 27 de outubro, 19h

▪️ Onde: Teatro Faresi (Teatro Isba)

▪️ Quanto: R$140,00 e R$70,00 (Sympla e bilheteria do teatro)

🎨 EXPOSIÇÃO

Casacor Bahia 2024 | Foto: Divulgação

⏭️ Casacor Bahia 2024

▪️ Quando: até 6 de novembro, 15h às 22h

▪️ Onde: Bahia Othon Palace Hotel

▪️ Quanto: R$ 45 a R$ 90

⏭️ Exposição de Matriz Africana - Caruru do Alvorada

▪️ Quando: 27 de outubro, domingo, 13h

▪️ Onde: Praça Quincas Berro d’Água

▪️ Quanto: Gratuito

🚸 INFANTIL

⏭️ Halloween - Caça aos Doces do Lapa



▪️ Quando: 26 de outubro, 14h às 17h

▪️ Onde: Shopping Center Lapa

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️Contação de Histórias - Eu Vim da Bahia Mirim



▪️ Quando: 27 de outubro | 11h - Livros “A poeta que rimou o mar” e “O menino que ouvia tudo que havia” | 16h - Livros “Manhã” e “A voz da doçura”

▪️ Onde: Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio (Doca 1 - Av. da França, S/N, Comércio - entre o Terminal Turístico Náutico e o Hub Salvador)

▪️ Quanto: Gratuito

⏭️ OFICINA INFANTIL: DESENHO EM AÇÃO!



▪️ Quando: 26 de outubro, 11h/ 14h/ 16h

▪️ Onde: MAC Bahia

▪️ Quanto: Gratuito ( Vagas limitadas (08) por ordem de chegada, inscrição com uma hora de antecedência para cada sessão)