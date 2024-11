Filho de Tim Maia fala do pai e homenageia a Bahia: "Lugar sagrado"

Léo Maia comenta sobre herança musical - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, 1º de novembro, a Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador, receberá o show especial “Tim Tim por Tim Tim”, onde Léo Maia, herdeiro musical de Tim Maia, dividirá o palco com Rallie, artista baiano que promete fazer uma interpretação única das clássicas canções do artista.

O evento não celebra apenas o rei do soul brasileiro; ele também conta com a participação internacional da icônica banda americana The Platters Experience e do artista Fábio Stella, conhecido como o “anjo da guarda” de Tim Maia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Léo Maia fala com emoção sobre o pai, Tim Maia, compartilhando lembranças da infância e a influência do lendário cantor em sua carreira. "Eu tenho várias memórias maravilhosas com meu pai. Desde aprender a rodar pião até segurar o volante com ele enquanto dirigia, tudo isso marcou minha vida. As lições mais profundas vieram da música: aprendi a tocar violão, a montar bateria, e até a passar som de voz. Essas aulas formaram a base para tudo o que faço hoje", conta Léo.

Ele menciona que a primeira canção que aprendeu foi “Sossego”, e que a lição de que ela tem “apenas um acorde” ecoa em sua carreira até hoje, como se seu pai ainda o estivesse guiando nos palcos.

Para Léo, tocar em Salvador é sempre especial. “A Bahia respira música, é um lugar sagrado para nós, músicos", diz ele, lembrando de apresentações passadas em que o público baiano lotou o Teatro Castro Alves e mostrou uma energia inesquecível. “Eu amo a geografia da Bahia, o mar, o povo, é um lugar singular. Salvador tem uma alma musical como nenhum outro lugar.”

Já Rallie, que começou sua carreira musical apenas aos 62 anos após décadas no mundo empresarial, compartilha que interpretar as músicas de Tim Maia foi um desafio e uma conquista. “Foi uma decisão difícil para mim, afinal, eu já tinha carreiras profissionais consolidadas no jornalismo e no campo empresarial. Mas, há três décadas, Tim, de forma descontraída, sugeriu que eu gravasse um álbum, e até me deu o nome artístico de Rallie. A princípio, não levei a sério, mas após consultar numerólogos, decidi honrar o conselho", lembra ele.

Rallie faz show em homenagem a Tim Maia | Foto: Divulgação

Hoje, Rallie busca não apenas homenagear Tim Maia, mas também transmitir sua própria autenticidade nos palcos. Ele também destaca a presença da banda The Platters Experience como um dos momentos altos da noite.

"A troca cultural entre o soul brasileiro e a música da banda The Platters é fascinante. Tim Maia foi precursor do soul no Brasil, e os The Platters têm uma história marcante no rock and roll e no R&B. Liderados por Kevin Carroll, a banda segue encantando gerações com sucessos como ‘Only You’ e ‘The Great Pretender’. Essa conexão entre nossas tradições musicais será algo especial", comenta.

Clássicos no show

O público poderá reviver clássicos como “Gostava Tanto de Você” e “Primavera”, além de canções menos conhecidas que, segundo Rallie, sempre emocionam. “’Leva’, ‘Nosso adeus’ e ‘Pelo amor de Deus’ são canções do lado B que me tocam profundamente. É uma honra poder cantar essas músicas, que trazem um impacto tão intenso.”

Sobre seus próximos passos, Rallie revela planos de lançar em 2025 um disco intitulado “Tim Tim por Tim Tim” com o repertório de Tim Maia. Ele também planeja explorar novos temas musicais, com um álbum dedicado à música africana e outro de sambas, buscando honrar e expandir seu próprio legado musical.

Para Léo Maia, a presença em eventos como este reforça a herança deixada por Tim Maia. “Sou um subproduto da banda Vitória Régia e do legado dele. Cada lição musical do meu pai moldou minha carreira e, ao longo dos anos, eu fui somando influências de grandes nomes, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e muitos outros artistas que encontrei aqui na Bahia.”

O show “Tim Tim por Tim Tim” será, portanto, mais do que uma apresentação; será um encontro de histórias, culturas e gerações. Entre canções que marcaram o Brasil e sucessos internacionais, a noite promete levar o público em uma verdadeira viagem musical, celebrando a música e o legado de Tim Maia.

Serviço:

Show Tim Tim por Tim Tim: Um Tributo a Tim Maia

Com Rallie e The Platters Experience

Quando: 1º de novembro 2024 (sexta-feira)

Abertura da Casa: 20h

Início do show: 21h

Quanto: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)

Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Ingressos: Sympla