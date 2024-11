Thiaguinho confirma Tardezinha em Salvador e anuncia vendas

Thiaguinho confirmou volta de projeto a Salvador - Foto: Divulgação

O cantor Thiaguinho confirmou que mais uma vez fará em Salvador o seu projeto ‘Tardezinha’. O evento acontecerá em outubro de 2025 e já tem a data para iniciar as suas vendas de ingressos.

Leia Mais:

>>> Banda DiDengo lança nova parte de projeto com releituras de hits

>>> Carnaval 2025: blocos têm abadás que vão de R$ 210 a R$ 2 mil

>>> Rapper estadunidense lança ‘Chromakopia’, seu novo álbum

O projeto chegará na cidade baiana no dia 25 de outubro e vai reunir, em mais de 3 horas de muita música, Thiaguinho e participações especiais.

Trazendo em seu repertório os maiores hits de sua carreira e regravações de grandes sucessos do ritmo, o cantor levará para o palco do Tardezinha canções como “Livre Pra Voar”, “Domingando”, “Me Apaixonei Pela Pessoa Errada”, “Depois do Prazer”, “Tchau e Bença”, “Falta Você”, “Vamo Que Vamo” e muitas outras músicas que fazem parte da trajetória do artista.

Com 4 setores, Pista, Área Vip, Lounge e Backstage, que será open bar, os espaços serão vendidos com preços especiais de primeiro lote e vão de R$ 70,00 a R$ 350,00.

A pré-venda começará em Salvador, no dia 07 de novembro exclusivo para clientes Bradesco e para os demais clientes as vendas começam no dia 14 de novembro, com preços especiais, através da Bilheteria Digital e na sede da Oquei Entretenimento, no 3º piso do Shopping da Bahia.

Serviço:

Tardezinha

Quando: 25 de outubro, a partir das 15h

Onde: Arena Fonte Nova

Atrações: Thiaguinho e convidados

Vendas: Bilhetria Digital e na sede da Oquei Entretenimento, no 3º piso do Shopping da Bahia