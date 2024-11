Banda DiDengo lança nova parte de projeto com releituras de hits

Banda DiDengo divulga nova parte de projeto - Foto: Divulgação

A banda DiDengo, liderada por Biel Brito, lança a segunda parte do ‘PutaSom’, que é um projeto de covers do grupo e que traz releituras de grandes hits da música, com toque de brasilidade.

A nova etapa do projeto traz um mashup das canções ‘Quando Você Passa’ – da dupla Sandy & Junior, e ‘Conto os Dias’ – do cantor e compositor pernambucano, Lucas Mamede.

“A gente tá construindo nossa identidade se baseando sempre na música. Cada nova faixa que vai para o mundo é mais uma forma de reafirmar o que tem acontecido nos shows: a gente é múltiplo e é feliz por isso! Em ‘Conto os Dias’ e ‘Quando Você Passa’, a gente traz a possibilidade de juntar várias gerações, com um tempeiro de samba-reggae e o dengo que sempre vai existir", ressaltou Biel Brito, líder da DiDengo.

Com a produção musical e arranjos de Marcelinho Oliveira, o single está disponível em todas as plataformas digitais e, em breve, estará no canal oficial da DiDengo no YouTube.