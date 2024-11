Fim da dupla? Maraisa desabafa após rumores de separação de Maiara

Maiara e Maraisa falaram sobre rumores de término da dupla - Foto: Reprodução | Globo

A dupla Maiara e Maraisa tem enfrentado rumores envolvendo uma possível separação. No Domingão com Huck, elas comentaram sobre os boatos, que surgiram em função dos cuidados de Maiara com a sua saúde e as críticas que ela tem recebido.

Maraisa esclareceu a situação e garantiu que elas seguirão juntas. "Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar", falou.

A famosa ainda rebateu os rumores: "A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito".

As duas também surpreenderam ao contarem que moram juntas atualmente e planejam ter quarto na casa uma da outra no dia que isso mudar.

"Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Então é tudo fake, gente, não fiquem dando ouvido pra essas coisas", finalizou.