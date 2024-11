Rapper estadunidense lança ‘Chromakopia’, seu novo álbum

Tyler, the Creator lançou seu sétimo álbum de estúdio - Foto: Reprodução | Instagram

O rapper Tyler, the Creator lançou seu sétimo álbum de estúdio, ‘Chromakopia’, nesta segunda-feira, 28. Antes de apresentar o projeto ao mundo, o artista lançou um single nas plataformas digitais chamado “Noid”, com um clipe que conta com a participação da atriz Ayo Edebiri, conhecida por interpretar Sydney na série 'O Urso'.

‘Chromakopia’ chega três anos após seu último álbum, ‘Call Me If You Get Lost’, que rendeu ao rapper seu segundo nº 1 no Billboard 200 e seu segundo prêmio Grammy de melhor álbum de rap.

Após sua festa de lançamento de ‘Chromakopia’ em Los Angeles, no domingo, 27, à noite, Tyler levará o álbum ao redor do mundo com uma turnê global.

A turnê — que vai contar com convidados como Lil Yachty e Paris Texas — começará no dia 4 de fevereiro e terminará no dia 27 de julho. Além de passar por diversas cidades dos EUA, o rapper também tem datas programadas na Europa, Austrália e Nova Zelândia para o próximo ano.