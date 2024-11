Filho de Tim Maia é confirmado em show de Salvador

Léo Maia estará em show em Salvador - Foto: Divulgação

Léo Maia, filho de Tim Maia, está confirmado para fazer uma participação especial no show do baiano Rallie, denominado “Tim Tim por Tim Tim”, que acontecerá no dia 1º de novembro, na Casa Rosa (Rio Vermelho), a partir das 21h. A banda norte-americana The Platters Experience também será atração.

Além do herdeiro musical de Tim, o show contará com a participação do artista Fábio Stella, considerado o “anjo da guarda” do rei do soul brasileiro.

O evento, que promete rememorar grandes sucessos da música popular brasileira e internacional, terá Rallie abrindo a noite celebrando o legado de Tim Maia, um dos maiores ícones da música brasileira, conhecido por sua voz marcante e sua mistura única de soul, funk e MPB.

Em seguida, o The Platters Experience, grupo vocal norte-americano que conquistou o mundo com sucessos atemporais como "Only You", "The Great Pretender", "Smoke Gets in Your Eyes" e "My Prayer", subirá aos palcos.

Serviço:

Show Tim Tim por Tim Tim: Um Tributo a Tim Maia

Com Rallie e The Platters Experience

Quando: 1º de novembro 2024 (sexta-feira)

Abertura da Casa: 20h

Início do show: 21h

Quanto: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)

Onde: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Ingressos: Sympla