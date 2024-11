Lucas Gerbazi une percussão baiana e rock em show de estreia no TCA

Lucas Gerbazi faz show no TCA em novembro - Foto: Divulgação

Lucas Gerbazi fará um show no próximo dia 12 de novembro, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Com a apresentação intitulada 'Choque Baiano', o artista promove uma mistura entre a música percussiva da Bahia e os elementos do rock alternativo. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla.

O cantor apresenta as influências da diversidade cultural do sudoeste baiano, onde a celebração de tradições como o carnaval e a micareta estão profundamente enraizadas, bem como a cena rock.

No repertório estão as músicas já lançadas em seu trabalho solo, como “Bahia Rock Nagô”, “Liberdade Salvador” e “Eferveção”; composições lançadas com a banda Dost, como “Velocidade Insana” e “Bandeira Livre”; além das inéditas que virão no EP homônimo ao show, com previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2025. O setlist também conta com releituras de clássicos da música baiana.

No show, Lucas Gerbazi recebe a participação especial dos cantores e compositores Daniel Bispo, Biel Brito (Banda DiDengo) e Edu Casanova, além da clarinetista Daniela Nátali.

Serviço

Lucas Gerbazi em “Choque Baiano”

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Data e hora: Terça-feira, 12 de novembro, às 20h

Vendas: Sympla

Realização: Coletivo Somos Vozes

Informações: 71 98373-3939 (WhatsApp)

Ingressos:

Lote único: R$ 40,00 (inteira) / R$ 20,00 (meia-entrada)