Léo Santana é confirmado em show de Renanzinho CBX em Salvador

Léo Santana será atração de show de Renanzinho CBX - Foto: Divulgação

Renanzinho CBX confirmou que Léo Santana será uma das atrações da segunda edição do Te Vejo no Pagode, que acontecerá no dia 09 de novembro, na Vila Jardim dos Namorados. A festa em Salvador promete 10 horas seguidas.

Além de Léo como convidado, o evento contará com shows completos do Pagode do Boca e Luís. Renanzinho CBX também promete mais surpresas nas próximas semanas.

“Te Vejo no Pagode é mais do que um evento, é uma celebração da nossa cultura e da nossa música. Ter Léo nessa edição é muito importante pra mim, porque além de ser meu empresário é meu amigo de longa data! Tô preparando muitas surpresas pra nossa festa, vai ser lindo demais”, declarou Renanzinho.

Serviço

Te Vejo no Pagode

Atrações: Renanzinho CBX, Léo Santana, Pagode do Boca e Luís

Data: 09 de novembro

Local: Vila Jardim dos Namorados

Venda: Ticket Maker