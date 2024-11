Em Salvador, Nando Reis prega ações inclusivas no meio cultural

Nando Reis e intérprete de libras - Foto: Divulgação

A noite do dia 20 de outubro foi marcada por muita emoção na Concha Acústica. Com abertura da cantora Clariana, logo após foi a vez de Nando Reis subir ao palco para apresentar a turnê “Uma Estrela Misteriosa”. Celebrando o maior lançamento de sua carreira, o artista encantou os fãs com uma performance memorável.

| Foto: Divulgação

Com um repertório que misturou sucessos consagrados e as novas composições do projeto, Nando mostrou toda a versatilidade e voz inconfundível, se emocionando durante a apresentação.

No show, que contou com intérprete de Libras e iniciativas para o público PcD, Nando reforçou a importância de ações inclusivas como essa no meio cultural, e apontou como prioridade a acessibilidade em suas apresentações.