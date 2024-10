Nando Reis anuncia show de turnê em Salvador: "Primeiro projeto completamente sóbrio"

Nando Reis - Foto: Carol Siqueira/ Divulgação

O cantor e compositor paulistano Nando Reis apresenta a turnê Uma Estrela Misteriosa, com as músicas de seu novo álbum quádruplo, além de sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira. O espetáculo chega a Salvador, na Concha Acústica, no dia 20 de outubro. Os ingressos já estão à venda.

Uma Estrela Misteriosa é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor Nando Reis

O guitarrista Peter Buck (co-fundador da banda R.E.M) e o produtor dos álbuns e baterista Barrett Martin (da Screaming Trees) participarão de alguns dos shows da turnê Uma Estrela Misteriosa.



Leia mais:

>>> Flikids: festival literário infantil chega a Salvador em outubro

>>> Food Park Salvador realiza programação gratuita em 12 e 13 de outubro

>>> Mercado Modelo será a grande tela para a 5ª edição do festival ‘SSA Mapping’

A tour também tem passagem confirmada por Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, entre outras (confira as demais datas e cidades no final deste texto). Os músicos Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo), que colaboram com o Nando há mais de 20 anos, também farão parte da tour, assim como Sebastião Reis (violão).

Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. O projeto terá intérprete de libras em todas as apresentações além de uma pessoa qualificada dentro da equipe para fiscalizar e receber os PCDs em todos os shows.

Leia mais:

>>> Musical "Gonzaguinha: O Eterno Aprendiz" chega em Salvador

>>> Exposição “Hannah Frank & Artur Soar” chega em Salvador

>>> Governo federal contempla projetos baianos com Lei Rouanet; entenda

Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas. Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio.

A preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.