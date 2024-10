Exposição “Hannah Frank & Artur Soar” chega em Salvador

Hannah Frank & Artur Soar - Foto: Divulgação

A exposição Hannah Frank & Artur Soar – um diálogo da Escócia com a Bahia aporta no Restaurante Recôncavo, em Salvador, depois de passar por Lençóis e Cachoeira, e ser vista por 1.770 pessoas. A mostra tem vernissage no dia 9 de outubro, às 19 horas, com a presença do artista Artur Soar, e fica até 12 de janeiro de 2025.

Gilberto Gil- em xilogravura de Artur Soar, 2019 | Foto: Divulgação

O encontro dos dois artistas começou em Morecambe – Lancaster, no Reino Unido, onde o baiano Artur Soar fez residência artística. Da sua imersão na obra de Hannah – uma judia escocesa que viveu 100 anos, Artur fez o retrato da artista em linogravura e recepcionou a obra dela na Galeria Soar (em Lençóis), em dezembro do ano passado.

A mostra de Hannah saiu da Galeria Soar acompanhada das obras de Artur numa proposta de diálogo dos dois artistas ´separados pelo tempo e por um oceano, mas com semelhanças misteriosas no estilo”, segundo a curadora de Hannah, Fiona Frank. Ainda em Lençóis, a exposição ocupou o salão da Casa de Cultura Afrânio Peixoto por cerca de dois meses.

Em maio, chegou em Cachoeira, ocupando a Galeria Hansen Bahia, local de referência na arte da xilogravura que é a especialidade de Artur Soar. Em julho, a mostra foi transferida para o salão do escritório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Cachoeira, onde ficou até o dia 30 de setembro.

MATHEUS ALELUIA, o Afro barroco – em xilogravura de Artur Soar, 42x60cm. Tiragem 1/16, 2021 .Trabalho publicado na Revista ODU, vencedor do prêmio do 64º Salão de Arte da Bahia em 2022 | Foto: Divulgação

No Restaurante Recôncavo, na Barra, a mostra ocupa as salas do primeiro pavimento com nove desenhos em preto e branco de Hannah Frank, criados entre 1930 e 1952; e oito gravuras de Artur Soar, realizadas quase cem anos depois, entre 2019 e 2023. Inclui também o retrato de Hannah Frank em uma impressão de linogravura de edição limitada feita por Artur Soar.